Bolletta dell'acqua Milano, gestione clienti da Amiacque a Gruppo Cap

Novità per 2,5 milioni di cittadini dell’area metropolitana di Milano che da fine gennaio si vedranno recapitare una bolletta dell’acqua rinnovata: più chiara e più trasparente e con un nuovo logo, quello di Gruppo CAP, la monoutility che gestisce il servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Milano.

Dal 2018 infatti, l’azienda pubblica gestirà direttamente i clienti, che fino a oggi erano seguiti dalla controllata Amiacque.

“Un ulteriore passo avanti verso il consolidamento della presenza di Gruppo CAP sul territorio servito e di avvicinamento ai clienti, spiega Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP. Tutti i nostri clienti possono contare sulla solidità di un gruppo che innova dal 1928 e che è il motore di quella #WATEREVOLUTION che, rivoluzionando la gestione dell’acqua, ne farà un driver di innovazione in grado di riscrivere la fisionomia dei territori e di orientare consumi e dinamiche ambientali”.

Grazie alla nuova bolletta, sarà più facile per il cliente avere sotto controllo la propria spesa, potendo verificare nel dettaglio la composizione della tariffa e la destinazione dei pagamenti, attraverso una fruizione più semplice e immediata.

Per chi aderirà alla domiciliazione bancaria e alla bolletta online, ci sarà inoltre la possibilità di usufruire gratuitamente di un’assicurazione su eventuali perdite occulte che si possono verificare nella rete interna di proprietà.

Per chi è già cliente, il cambio avverrà in modo automatico e le credenziali di accesso al sito rimarranno invariate. Non cambieranno nemmeno le modalità di pagamento, a cui se ne aggiungeranno di nuove e ancora più facilmente fruibili.

Il cambio della bolletta sarà comunicato personalmente a ogni cliente e supportato da una campagna di comunicazione - partita già nel dicembre scorso - sulle principali testate locali.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata sul sito di Gruppo CAP.