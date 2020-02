Bolognini, proposta al Comune di Milano: “Intitoliamo un campetto a Kobe”

Con una lettera aperta indirizzata ad Affaritaliani.it Milano, l'assessore regionale alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità Stefano Bolognini lancia la sua proposta: intitolare un campo da basket a Milano a Kobe Bryant, campione statunitense recentemente scomparso in un tragico incidente a bordo del suo elicottero. Ecco la sua missiva:

Caro Direttore,

la morte improvvisa e tragica di Kobe Bryant ha scosso tutto il mondo, la commozione per la scomparsa della stella NBA è stata unanime e universale come si riconosce alle leggende.

Tutta Italia e Milano in modo particolare hanno ricordato Kobe, anche per il suo amore e il suo legame con la nostra città. Resterà per sempre nei nostri occhi e nei nostri cuori l’immagine del toccante tributo di San Siro.

Mi piacerebbe allora che il ricordo di Kobe diventasse concreto. Per questa ragione chiediamo di dedicargli un campetto, magari quello in Parco Sempione, dove Kobe venne in alcune occasioni, mentre visitava la nostra città.

Lancio questa proposta perché vorrei che ai ragazzini che si sfidano sotto il sole resti per sempre quell’idea di leggenda, quel sogno di diventare un campione o anche solamente il ricordo di Kobe, certamente uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi.

Stefano Bolognini

Assessore Regionale alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità