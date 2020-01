Bonini (Cgil) al comune: costruiamo assieme il sistema di welfare territoriale

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – “La ricerca Nomisma ci aiuta a comprendere come collegare welfare aziendale a quello territoriale”, spiega Massimo Bonini, segretario della Camera del lavoro di Milano, a margine della presentazione di una ricerca sul sistema welfare. Solo il 55% dei lavoratori fruisce dei servizi di welfare e il 70% li valuta come positivi. Ma Bonini avanza una proposta al comune di Milano, perchè “siamo di fronte a un rischio: il concetto di welfare deve essere universale, se noi parliamo di welfare aziendale sappiamo che se ne possono avvantaggiare solo una parte dei lavoratori, quelli che stanno nelle grandi imprese. Sono invece tagliati fuori quelli che lavorano nelle piccole, i precari e gli autonomi. Rischiamo così di avere un trattamento molto diverso tra lavoratori. E allora l’obiettivo diventa come includere nel sistema di welfare i lavoratori che oggi ne sono esclusi. La proposta che facciamo al comune di Milano è di lavorare sia sulla piattaforma wemi (che già oggi da valore ai servizi pubblici) che sulla fondazione Welfare Ambrosiano, per avviare un ragionamento sul sistema welfare territoriale. Obiettivo includere nel welfare quelli che oggi ne sono esclusi. E d’altra parte se non lo facciamo a Milano chi mai potrà farlo. La giunta di Milano sta lavorando complessivamente bene, certo si può fare meglio. C’è chi pensa che il sindacato “rompa” le scatole, ma noi siamo uno stimolo e credo che in questi anni l’abbiamo dimostrato, siglando anche importanti accordi col comune di Milano. Noi siamo per dare una mano e la dimostrazione è che la giunta, spesso, ha recepito le nostre osservazioni. Per noi l’obiettivo è ridurre le diseguaglianze che, inutile nasconderlo, nel nostro territorio ci sono. Se il tema del welfare territoriale può ridurre le diseguaglianze, noi ci siamo”, conclude Bonini.