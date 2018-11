Bookcity, Fondazione Pirelli racconta la Milano industriale

In occasione della settimana di Bookcity Milano 2018, va in scena lo spettacolo organizzato da Fondazione Pirelli e dal Teatro Franco Parenti, in collaborazione con l’Università degli studi Milano-Bicocca, “Racconti di Milano città industriale”

Milano, metropoli contemporanea dalle mille sfaccettature, conserva nei luoghi e nella memoria le tracce dell’identità di città industriale, testimonianza del suo continuo processo di trasformazione sociale ed economica. Un dialogo a più voci nel quale brani interpretati da Marina Rocco e Rosario Lisma s’intrecciano a immagini e documenti dell'Archivio Storico Pirelli e riflessioni e racconti su cultura e innovazione. In collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e il Teatro Franco Parenti.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@fondazionepirelli.org. Per informazioni 02 6442 3971