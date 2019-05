Borghi (FederModaMilano): bene operazione GdF anti contraffazione

(imprese-lavoro.com) Milano - Per Renato Borghi, presidente di FederModaMilano e FederazioneModaItalia, dopo il sequestro da parte delle Fiamme Gialle di 5mila paia di scarpe falsificate nel milanese, “il rispetto della legalità è un principio fondamentale per la tenuta e lo sviluppo di un'economia sana. Questo genere di interventi delle Forze dell’Ordine nell'hinterland milanese sono un buon messaggio per chi rispetta le regole e per i consumatori. Non mi stancherò mai di ringraziare, a nome della categoria, la Guardia di Finanza e le Forze dell’Ordine per l’impegno e per non abbassare la guardia contro un fenomeno, quello del falso, che colpisce in particolare il nostro mercato”.