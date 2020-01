Borghi: saldi, risposta sostenibile dei negozi di prossimità a vendite online

Da domani 4 gennaio partono a Milano e in Lombardia (e pressoché tutta Italia) i saldi invernali. FederModaMilano (Confcommercio Milano) stima in 430 milioni di euro il giro d’affari a Milano e area metropolitana, con il coinvolgimento di oltre un milione di famiglie. “Stima in linea con quelle dell’anno scorso, ma migliori rispetto al dato nazionale” rileva Renato Borghi, presidente di FederModaMilano. Ogni famiglia spenderà mediamente 362 euro con una spesa pro capite di 166 euro. “Dopo un Natale, tra molte luci delle luminarie e qualche ombra negli acquisti, le attese per questi saldi ci sono, sia per i consumatori sia per i commercianti soprattutto perché saranno saldi sostenibili dal punto di vista etico ed ambientale. Tante - sottolinea Borghi - saranno le occasioni che si troveranno nei negozi sotto casa senza dover necessariamente passare dall’online e mettere in tilt il traffico per le consegne. L’auspicio è che vi sia una piena ripresa dei consumi interni”. “I saldi - prosegue Borghi - rappresentano anche il nostro rito collettivo che continua ad attrarre i consumatori”. Sarà del 40% per cento la percentuale media di sconto per questi saldi invernali milanesi stimata da FederModaMilano.