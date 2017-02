Bormio, 12enne investito da uno sciatore: è grave

12enne investito da uno sciatore a Bormio

Un ragazzino di 12 anni di Roma è stato ricoverato nel pomeriggio in gravi condizioni all'ospedale "Morelli" di Sondalo (Sondrio) dopo essere stato investito sulla pista Preimont di Bormio (Sondrio), a quota 2200 metri, da un giovane sciatore che scendeva lungo il pendio a forte velocità. Il ragazzo è stato subito soccorso dagli agenti della Polizia di Stato della questura di Sondrio, in servizio di prevenzione sulle piste della località turistica dell'Alta Valtellina e il responsabile, individuato poco dopo in un giovane di nazionalità ceca, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Sondrio, mentre la società Sib che gestisce gli impianti di risalita gli ha immediatamente ritirato lo skipass in conseguenza della sua imprudente condotta. Il baby-sciatore, nell'incidente, ha riportato un trauma cranico e una commozione cerebrale, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.