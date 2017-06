Bormio, rivolta popolare per un parcheggio. Le foto

Dopo il flop dei conti delle Terme comunali in profondo rosso, ora la giunta della nota località montana guidata dal Sindaco Roberto Volpato, si trova con un'altra patata bollente da gestire e con la popolazione pronta a gesti eclatanti...

Un'intero quartiere di Bormio, la nota località sciistica dell'Alta Valtellina è in rivolta contro l'Amministrazione comunale accusata di lassismo nel rapporto con l'ASST della Valtellina per un parcheggio.

Ma facciamo un passo indietro. Da sempre la località alpina, famosa per le Terme e lo sci Alpino, ha il grave problema della carenza di posteggi. Con l'inizio della stagione turistica il problema aumenta.

Fino ad oggi a dar un po' di fiato alla mancanza di posti auto nella zona storica, turisti e residenti posteggiavano nel parcheggio dell'ex ospedale di via Alberti. Una sessantina di posti auto per evitare il collasso del centro storico.

Da oggi l'ASST, proprietaria dell'area, ha deciso di chiudere. "E' proprietà privata - ammette un dipendente dell'Ente Sanitario, che vuole rimanere anonimo - e non avendo avuto nessuna richiesta ufficiale dal Comune di Bormio per la gestione dello stesso, anche per problemi di responsabilità, si è deciso di chiudere".

I residenti sono in rivolta e se la prendono direttamente con il Sindaco accusato di lavarsene le mani. "Lo aspettiamo alla prossima scadenza elettorale - dice Luigi, un residente della zona". "Siamo pronti a gesti eclatanti - aggiunge un altro bormino - anche a bloccare le strade del centro storico".

Intanto le strette vie del paese, al primo giorno di chiusura, sono intasate dalle auto messe qua e là, tutte in divieto. La palla ora passa all'Amministrazione. Chi vivrà vedrá...