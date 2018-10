Boschetto della droga di Milano: un muro anti-spaccio alto 4 metri

Una barriera anti-spaccio alta quattro metri e lunga 600 metri: è quanto in corso di realizzazione dallo scorso giugno nella stradina che sbuca davanti a un deposito delle Ferrovie, nei pressi del famigerato "boschetto della droga" di Rogoredo. Qui il via via di spacciatori e clienti è continuo, nella spianata che corre sotto i piloni della tangenziale e che offre una facile via di fuga in caso di incursioni delle forze dell'ordine. Vita meno facile quando la barriera sarà completata. Le ruspe proseguono il loro lavoro. Ma l'intervento non sarà forse risolutivo per quanto riguarda l'area principale di spaccio, sebbene la stessa si sia ridotta negli ultimi due anni. Ieri mattina c’è stato un sopralluogo della Commissione Sicurezza del Comune per parlare del piano Italia Nostra. Il vicesindaco Anna Scavuzzo ha detto: "Proseguiamo con le attività di repressione della forza pubblica e di recupero ma siamo arrivati al punto che serve un intervento socio-sanitario massiccio da parte degli operatori che si occupano della lotta alla dipendenza". Il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico ha proposto di «fare come vent’anni fa fu fatto al Parco delle Cave: far insediare nel Parco delle associazioni che possano creare attività continue per i quartieri del Sud-Est Milano".