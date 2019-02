Bossi, i medici: "Miglioramenti continui, ha ripreso conoscenza"

"Umberto Bossi sta manifestando segnali costanti e continui di miglioramento. In particolare, da ieri ha ripreso coscienza. La prognosi rimane riservata. In giornata saranno condotti ulteriori approfondimenti diagnostici". A renderlo noto e' lo stesso ospedale di Circolo di Varese, in cui il senatur e' ricoverato, in un comunicato. "Il prossimo aggiornamento - annuncia la nota - e' in programma per domani, sempre intorno a mezzogiorno".

"Da grande condottiero qual e', e' pronto a tornare il prima possibile". A dirlo e' Renzo Bossi, il figlio del fondatore del Carroccio, parlando con i giornalisti fuori dall'ospedale di Circolo di Varese. Umberto Bossi e' ricoverato da giovedi', in seguito a un malore. "Giovedi' - ha sottolineato Renzo Bossi - e' stato un grande spavento, papa' e' caduto e ha picchiato la testa e quindi lo abbiamo portato in ospedale. L'equipe che lo sta seguendo in modo molto attento ha eseguito gli esami piu' volte per escludere qualsiasi rischio e controllare fosse tutto a posto, e vogliamo ringraziarli. Noi gli siamo sempre vicini, siamo sempre qua".

Silvio Berlusconi ha annunciato dagli studi Mediaset di MattinoCinque l'intenzione di andare a visitare Bossi in ospedale. E così anche l'ex segretario della Lega Roberto Maroni, che oggi ha dichiarato: "Ci siamo sentiti, andro' appena si rimettera' e stara' un po' meglio".