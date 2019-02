Bossi è in continuo miglioramento. "Ricoverato solo per prudenza"

Bossi: in continuo miglioramento, ricoverato solo per prudenza

Umberto Bossi continua a essere ricoverato all'ospedale Circolo di Varese "solo per prudenza". E' quanto si legge nell'ultimo bollettino medico secondo il quali le condizioni sanitarie di Bossi sono "in continuo miglioramento". Il paziente ieri mattina "e' stato estubato", ha accanto "i suoi familiari e interagisce con loro e con i medici". Pertanto, conclude il bollettino, "si preferisce tenerlo ancora in osservazione in Rianimazione", "solo per prudenza".