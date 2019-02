Umberto Bossi non è in pericolo di vita. Medici: "Stabile e reattivo"

Bossi: ospedale Varese, e' stabile e reattivo

Umberto Bossi e' "stabile e reattivo". Lo ha comunicato il direttore sanitario dell'ospedale del Circolo di Varese Lorenzo Maffioli. Il direttore sanitario Lorenzo Maffioli, che guida l'azienda socio sanitaria territoriale 'Sette Laghi', affiancato dal figlio del 'senatur', Renzo Bossi, ha letto un breve comunicato nel piazzale dell'ospedale di Circolo di Varese.

"Do lettura di questo comunicato - queste le parole del dirigente - anche per rispettare la volonta' della famiglia di mantenere un doveroso riserbo. Dopo gli accertamenti condotti ieri sera in pronto soccorso, Umberto Bossi e' ricoverato in rianimazione. Il paziente e' monitorato costantemente, e' stabile e reattivo. Sono comunque in programma ulteriori accertamenti diagnostici di tipo neurologico per completare la diagnosi". Maffioli ha concluso comunicando che verranno fornite ulteriori informazioni quando ci saranno degli sviluppi, sempre con il "consenso della famiglia".