Milano/ Botteghe Storiche, Galli: il Comune faccia chiarezza in Galleria

Presentazione oggi del Club delle Botteghe Storiche al Circolo del Commercio di Milano con l’evento “E tu che storia sei?”, alla presenza di Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, Alfredo Zini, coordinatore del Club e Cristina Tajani, assessore al Commercio del Comune di Milano. In Lombardia sono 12 mila le imprese del commercio e dei servizi con più di 50 anni di attività, il 28% del totale italiano. A Milano sono 6.500 (più di quelle 400 nate prima del 1940), ma in calo - 238 in meno - rispetto all’anno precedente.

Botteghe Storiche: Galli (Salotto) il Comune faccia chiarezza in Galleria, non solo targhe