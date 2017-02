Botteghe storiche, Zini (Confcommercio): "Regione ok ma vanno aiutate davvero"

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – “I riconoscimenti ai Negozi Storiche voluti da Regione Lombardia non sono solo un attestato al lavoro e al coraggio imprenditoriale di molti commercianti – spiega il coordinatore del Club delle imprese storiche di Confcommercio Alfredo Zini – ma il riconoscimento del ruolo peculiare nel tessuto sociale prima ancora che in quello commerciale di queste attività. Ha ragione l’assessore Parolini a parlare di attività di contrasto alla desertificazione nei nostri quartieri. Per mantenere vive le strade e le piazze delle città lombarde non bastano i grandi marchi, sono indispensabili i Negozi Storici, col loro carico di storia, cultura e qualità. Ad essi però occorre dedicare attenzione, non basta un riconoscimento, se devono concorrere a tenere alto il livello dell’offerta commerciale. Troppo spesso infatti devono misurarsi con scelte punitive che rischiano di cancellare decenni di lavoro e impegno”, conclude Zini.