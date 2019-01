Botti, altri 5 feriti dopo Capodanno a Milano: bimbo colpito a un occhio

Botti: altri 5 feriti a Milano, bimbo colpito a un occhio

Tre bambini che nel pomeriggio di Capodanno hanno acceso un petardo inesploso, a Milano, sono rimasti coinvolti nello scoppio. Due di essi hanno riportato ferite non gravi, il terzo e' illeso. E' accaduto alle 17.40 del 1° gennaio in via Costantino Baroni 228, dove i tre, tutti di 10 anni, di origine nordafricana, hanno deciso di fare esplodere una 'cipolla'. Dei due feriti uno e' stato trasportato in codice verde l'altro in giallo per escoriazioni e ustioni localizzate.

Nel pomeriggio pero' e' andata peggio a un altro bambino e a due ragazzi. Il primo episodio e' avvenuto in via Oleandri, dove un bambino di 10 anni ha riportato una grave ferita a un occhio ed e' stato trasportato d'urgenza al Fatebenefratelli; il secondo ha riguardato un 23enne che, in piazza Prealpi, ha riportato ustioni alle mani e il terzo. Infine un 15enne, secondo quanto riferito dal 118, rischia di perdere alcune dita della mano destra per un episodio avvenuto in via Bagarotti. Gli accertamenti sul primo caso sono condotti dai carabinieri, gli altri tre dalla polizia.