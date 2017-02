BreBeMi: da oggi sconto 20% per utenti Telepass

Teem Brebemi

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - È scattato oggi, sino al 31 dicembre 2017, lo sconto del 20% sui pedaggi riservato agli utenti dotati di Telepass Family o Business che percorrono il Sistema Autostradale costituito da A58-TEEM (32 chilometri da Melegnano ad Agrate Brianza) e da A35-BreBeMi (63 chilometri da Chiari Est a Liscate). Tangenziale Esterna SpA e BreBeMi SpA hanno, dunque, rispettato l’impegno di rendere più conveniente la fruizione delle due Autostrade attraverso un incremento del “Best Price” (dal 15% al 20%) praticato sino alla mezzanotte di ieri che permette di neutralizzare gli aumenti delle tariffe registrati il 1° gennaio scorso. In virtù del 20% di agevolazione rispetto alla tariffa piena automobilisti e motociclisti potranno, quindi, risparmiare sino a 2,70 euro (5,40 euro A/R) per gli spostamenti tra Milano e Brescia (Vizzolo Predabissi-Chiari Est). Per il medesimo viaggio, gli autotrasportatori potranno, invece, usufruire di una riduzione sino a 7,30 euro (14,60 euro A/R). La nuova promozione consente, inoltre, alla clientela di avvalersi di pedaggi che, per alcune tratte e classi di veicoli, si riveleranno inferiori persino a quelli scontati del 15% praticati lo scorso anno (vedi tabella comparativa allegata). L’agevolazione vale sette giorni su sette per tutti gli spostamenti effettuati lungo qualsiasi tratta coperta dell’Asse formato da A58-TEEM e da A35-BreBeMi. L’applicazione del 20% di sconto risulta automatica per i 50.000 Telepass già iscritti alla precedente promozione del 15%. I possessori di queste apparecchiature non devono, perciò, espletare alcuna procedura per vedersi riconosciuto il ritocco del bonus. “Confidiamo che lo sconto-open del 20% induca molti altri automobilisti, autotrasportatori e motociclisti a scegliere il Sistema A58-TEEM e A35-BreBeMi per i loro spostamenti legati al lavoro e al tempo libero - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Tangenziale Esterna SpA e di BreBeMi SpA Claudio Vezzosi -. Un consistente risparmio rispetto alla tariffa piena viene, d’altra parte, assicurato a tutte le tipologie di clientela”. “Nuovi utenti avranno la possibilità di fruire del nostro Asse Infrastrutturale grazie a un’agevolazione capace di mitigare il meccanismo degli aumenti tariffari e di mantenere una convenienza elevata - ha aggiunto il Presidente di BreBeMi SpA Francesco Bettoni -. Stiamo, insomma, aiutando concretamente non solo le famiglie ma anche le imprese, riguardando anche gli autotrasportatori”.