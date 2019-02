Brebemi, lo studio: in 5 anni generati benefici per 577 milioni

La realizzazione dell'A35 da Milano a Brescia (Brebemi) ha comportato ricadute positive sul piano economico, sociale e ambientale, attraverso benefici sia diretti che indiretti. In cinque anni ha generato benefici stimati per circa 577 milioni di euro. A dirlo e' uno studio realizzato da Agici Finanza d'Impresa e presentato questa mattina a Palazzo Lombardia a Milano. Dopo il completamento della Brebemi con l'interconnessione con la A4 su Brescia, nel 2017, sono sorti 18 insediamenti, di cui 6 gia' operativi, 2,8 milioni di mq di superfici acquistate di cui 940 mila mq edificabili, 913 milioni di investimenti, 3.620 nuovi dipendenti, 22,6 milioni di oneri di urbanizzazione incassati dai Comuni. In particolare, i dati relativi alla Bassa Bergamasca mostrano un +9,9% nel numero dei nuovi rapporti di lavoro avviati tra il 2017 e il 2018. Anche il settore immobiliare registra un trend positivo. L'andamento delle compravendite nella zona Treviglio-Romano di Lombardia-Rovato-Montichiari mostra un +51% in quattro anni del comparto residenziale, quello produttivo +48% nel 2016, a cui e' seguita una leggera flessione nel 2017.

La A35 ha portato anche un miglioramento della viabilita' locale, con un alleggerimento del traffico su strade comunali e provinciali. A tutto questo va aggiunto l'aumento dell'utilizzo dell'autostrada, con una crescita costante nei quasi 5 anni di vita da 8.000 a 20.100 veicoli giornalieri teorici medi (+151%): dal 2017, in seguito all'apertura dell'interconnessione con la A4, c'e' stata poi un'impennata della crescita (+20% in un anno). Nei primi 5 anni di vita (2014-2018) la Brebemi ha generato benefici pari a circa 577 milioni di euro in termini di tempo risparmiato, riduzione di costi di trasporto, minori emissioni inquinanti e rumore e diminuzione degli incidenti. Proiettando tali risultati nei prossimi 5 anni, ne derivano benefici complessivi, nel periodo 2014-2023, pari a 1,5 miliardi di euro. Lo studio stima che in questi primi anni di vita con la A35 Brebemi si sono risparmiate 11 milioni di ore, con una riduzione annuale media del costo del trasporto di 58 /veicolo, un beneficio ambientale di 80,5 milioni di euro con minori emissioni di CO2, NOx, PM10, minore inquinamento acustico e una minore incidentalita'.

"I risultati di questo studio confermano e migliorano le percezioni che avevamo: numeri alla mano la A35 Brebemi cresce e con lei tutto il territorio – afferma Francesco Bettoni, presidente di A35 Brebemi. - E questo è solo l’inizio, l’infrastruttura è molto giovane. Le prospettive che emergono da questa ricerca sono importanti: le potenzialità non sono ancora del tutto sfruttate, le grandi realtà insediate lungo la A35 Brebemi fungono da generatori di nuovi investimenti, si attendono nuovi sviluppi sia nel settore produttivo che in quello commerciale e dei servizi e questa crescita negli insediamenti, e nell’indotto collegato, porterà alla creazione di ulteriori posti di lavoro”.