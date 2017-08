Brebemi verso la conclusione. Ma Legambiente riesce a polemizzare. Lo spillino

Teem Brebemi

A novembre la Brebemi (autostrada che collega Brescia, Bergamo e Milano), col collegamento diretto sulla A4 a Brescia, sarà completata. Lo hanno confermato ieri il presidente Bettoni e i rappresentanti della Regione Lombardia. Un sollievo ed una possibilità concreta per la mobilità commerciale lombarda, cuore della crescita del paese. Ma, come diceva un antico adagio: la mamma degli stupidi è sempre gravida. Invece di esprimere soddisfazione (seppur moderata) per la possibilità di garantire spostamenti più sicuri (gli incidenti sulla A4 non si contano) e viaggi umani (le colonne e le ore di attesa sulla A4 si sprecano) Legambiente riesce a polemizzare anche su quest’ultima frazione (una bretella di pochi metri) della Brebemi. Spiace, perché Legambiente (con tutti i suoi difetti) ha rappresentato a lungo la coscienza ambientale del paese. Evidentemente nella scala di valori ambientali di Legambiente, impiegare quasi due ore ogni mattina per fare Bergamo-Milano (sulla A4) scaricando tonnellate di polveri sta bene. Ma fa pensare e riflettere.

Mario Rossi