Brega Massone? Sentenza troppo lieve. E i francesi non diano lezioni su Lodi

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

di Fabio Massa

C'era una volta il raffreddore. Ehi, è tornato. Sentite che bella voce che ho. Niente di male, comunque, visto che non vi devo raccontare niente di positivo. Che cosa volete che vi dica? Sapete che a Brega Massone, il primario della Clinica degli orrori, è stato tolto l'ergastolo e gli sono stati dati 15 anni? Hanno deciso che l'omicidio era preterintenzionale, ovvero non aveva voluto uccidere ma diciamo che si era limitato a non prendere le giuste precauzioni perché la gente non gli morisse sotto i ferri o una volta finito l'intervento. Possiamo gioire, eh, che ne dite? Intanto con Formigoni ci sono andati giù pesante, perché la vacanza a spese altrui è corruzione, e quindi va condannato. Vedremo in Cassazione. Intanto il commissario Moscovici, che è uno degli alti papaveri della Ue, si dice scioccato da quello che sta avvenendo a Lodi, dove hanno applicato un regolamento regionale in maniera a dir poco indegna, e quindi c'è una segregazione tra bambini che non ci fa onore. Però, diciamocela tutta, un francese che ci viene a dare lezioni mentre le camionette della loro Gendermerie ci scaricano i migranti come pacchi nei boschi, forse non ci fa una bella figura. Da qui è tutto, al prossimo raffreddore.