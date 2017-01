Brera, a Orhan Pamuk il diploma honoris causa dell'Accademia



E' stato Orhan Pamuk, il romanziere turco, insignito del premio Nobel per la Letteratura nel 2006, l'ospite d'onore dell'inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 dell'Accademia di Brera al quale e' stato consegnato il diploma honoris causa dell'Accademia "per il fondamentale apporto alla cultura figurativa contemporanea con l'intera sua opera letteraria ed in particolar modo col romanzo Il museo dell'innocenza (2008) e la costituzione dell'omonimo museo a Istanbul".