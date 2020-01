Brera nella top ten dei musei più noti su Instagram. Nono il Museo del '900

Bene, ma non benissimo i musei milanesi su Instagram che si devono accontentare di un sesto e di un nono posto in classifica. Al primo posto, per il secondo anno consecutivo, i musei Vaticani si aggiudicano la medaglia d'oro nella top ten dei musei più famosi su Instagram, superando i 388mila hashtag. I 7 km di gallerie affrescate sono, inoltre, tra le più visitate di tutta la penisola e alcuni dei capolavori e rispetto all'anno scorso l'incremento è stato del 29%. E' stato Holidu, il motore di ricerca per case vacanze, a stilare la top ten comparando la classifica del 2018 con l'anno appena passato. Al secondo posto la Galleria degli Uffizi, a Firenze, con #367.131 hashtag (incremento è del 28%). Al terzo posto il Maxxi di Roma con quasi 150mila hashtag (quasi un 20% in più di foto e hashtag nel 2019). Al quarto posto Palazzo Pitti, sempre a Firenze con #109.601 hashtag (incremento del 24%). Quinto il Museo Ferrari, a Maranello, con #59.392 hashtag. Sesta la Pinacoteca di Brera, a Milano con #55.240 hashtag. Settima la Galleria Borghese, a Roma con #54.783 hashtag. All'ottavo posto i Musei Capitolini, a Roma, con #49.421 hashtag. Al nono posto il Museo del '900, a Milano con #47.206 hashtag. Chiude la top ten il Museo Nazionale del Cinema, a Torino, con #46.293 hashtag. Poco distante dalle prime dieci posizioni figurano altri musei sparsi in tutta la penisola. All'undicesimo posto c'è, infatti, il Museo egizio di Torino, secondo solo a quello de Il Cairo, con 20mila hashtag, seguito dal Museo archeologico nazionale di Napoli con più di 18mila hashtag, con l'incremento più alto della Top 20 (51% rispetto all'anno scorso) e dal Museo nazionale di Capodimonte, quasi 16mila hashtag.