Brera, studenti stranieri in rivolta per l'aumento della retta del 400%

Brera

Universita': studenti stranieri Brera in lotta contro aumenti

Continua la battaglia degli studenti extracomunitari dell'Accademia di Brera per fermare l'aumento della retta annunciato dalla direzione, da circa mille a 4mila euro da pagare entro il prossimo 15 novembre. Dopo il flash mob del 7 giugno e la minaccia di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo per il risarcimento dei danni economici e morali, gli studenti hanno chiesto alla Consulta studentesca di intervenire in loro favore ma lamentano un disinteresse da parte dei compagni italiani.

Dall'indirizzo email della Consulta, infatti, e' stato inviato questo messaggio scritto in stampatello: "Basta scrivermi per messaggi privati su Facebook!!! La Consulta sta facendo il possibile per risolvere la situazione ma i tempi si stanno prolungando. Minacciare per risolvere la situazione non serve, il vostro abuso e' illegittimo e denunciabile. Smettila di contattare privatamente, abbiamo capito il messaggio!!!". Gli studenti extracomunitari rappresentano il 30 per cento degli iscritti di Brera, oltre 300 hanno gia' firmato una lettera destinata al direttivo dell'Accademia e ai professori. Persone arrivate da Albania, Colombia, Bielorussia, Cina, Iran, Corea del Sud, Macedonia, Russia, Serbia, Svizzera e Ucraina. Molte di loro provengono da famiglie povere e non possono pagare la retta maggiorata, per cui saranno costrette ad abbandonare l'Italia perche' sprovviste di permesso di soggiorno per studio.