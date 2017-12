Alessandro Sandrini

Brescia, 32enne scomparso da un anno tra Turchia e Siria



Un cittadino italiano, Alessandro Sandrini, 32enne di Folzano (Brescia), scomparso in Turchia da 14 mesi, si troverebbe sequestrato in Siria, da dove ha telefonato a casa pochi giorni fa. A ricostruire la vicenda e' 'Il Giornale di Brescia' che ha intervistato la madre. Il giovane, in cassa integrazione, era partito il 3 ottobre 2016 per la Turchia con un viaggio organizzato; il giorno dopo aveva chiamato, da allora silenzio per un anno fino a un'altra telefonata, il 18 ottobre scorso, e all'ultima domenica sera. Drammatico il tenore dei messaggi: "Mi hanno sequestrato, non so dove sono", "Avvisa l'ambasciata, questi non scherzano, mi vogliono uccidere".



Secondo il quotidiano la Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta, mentre gli investigatori si sarebbero messi in contatto con le autorita' turche. Sandrini aveva soggiornato ad Adana, citta' turca non distante dal confine con Siria. L'ipotesi e' che il giovane sia stato sequestrato da un gruppo a scopo di riscatto.