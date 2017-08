guido bettoni

Era scomparso da casa venerdì scorso ed i familiari avevano sporto denuncia lanciando numerosi appelli per ritrovarlo. Ma nella notte è stato trovato morto a Brescia il 37enne Guido Bettoni. L'autore dell'omicidio è un amico, che ha ucciso a coltellate Bettoni per vicende legate alla droga. E' stato l'assassino a far ritrovare il corpo.