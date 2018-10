Brescia, auto tra i tavolini di un bar: muore donna 55enne travolta

Brescia, auto contro i tavolini di un bar: muore una donna

Era seduta al bar quando si è vista piombare addosso un'auto il cui conducente aveva perso il controllo. Una donna di 55 anni, residente a pochi metri dal posto in cui è avvenuto il tragico incidente a Brescia, è morta poco dopo il ricovero agli Spedali Civili di Brescia, dove era stata trasportata in condizioni gravissime dopo essere stata travolta.

L'impatto è avvenuto intorno alle 13, nel bar che la donna frequentava abitualmente. L'auto ha sbandato ed è finita addosso ai tavolini sul plateatico - zona di suolo pubblico adibito all'attività commerciale – in via Milano. Soccorsa subito dopo lo schianto da Vigili del Fuoco e personale sanitario è giunta in condizioni disperate al Civile.

Abitava poco distante da dove e' stata uccisa la donna di 45 anni morta a Brescia investita questa mattina in via Milano da un'auto piombata sui tavolini di un bar. Al volante della vettura, che ha effettuato una manovra brusca nel tentativo di evitare un incidente, una donna di 61 anni anche lei residente in via Milano e che era da poco partita da casa.