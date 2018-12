Brescia, eletto nel consiglio di quartiere il "candidato con il kalashnikov"

Brescia: è stato eletto il "candidato con il kalashnikov": il 43enne pakistano Talat Chaudhry Doga, candidato per il suo consiglio di quartiere, ha ottenuto 68 voti ed entrerà quindi nell'assemblea. La sua candidatura non era passata inosservata quando qualcuno aveva notato come sul suo profilo facebook ci fosse una sua foto in cui imbracciava un Ak-47. Lo stesso sindaco di Brescia Emilio Del Bono gli aveva chiesto un passo indietro, ma il 43enne aveva risposto: “E’ una foto vecchia, fatta in Pakistan al matrimonio di mio fratello”

“Ha avuto il suo ‘quarto d’ora di celebrita” grazie alle foto in cui appariva sorridente imbracciando un kalashnikov, ma resto convinta che se questo signore avesse almeno un po’ di dignita’ dovrebbe dimettersi ancora prima di insediarsi”, dichiara il consigliere regionale Viviana Beccalossi -. “A Brescia siamo messi proprio bene. Con buona pace di chi ha scritto un regolamento comunale a dir poco discutibile. Se questo e’ il modello di integrazione e di societa’ multirazziale della sinistra, voglio scendere subito da questo treno”.