Brescia, finisce in coma etilico a 15 anni: indaga la Procura

Finisce in coma etilico a 15 anni, indaga la Procura di Brescia

La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per individuare eventuali responsabilita' che hanno portato al coma etilico di un ragazzo di 15 anni, soccorso per strada a Palazzolo sull'Oglio ieri pomeriggio. Il 15enne e' ora ricoverato all'Ospedale Civile di Brescia in prognosi riservata e rimarra' sotto stretta osservazione.

Secondo i soccorritori il giovane, trovato privo di sensi sull'asfalto, avrebbe bevuto vodka in compagnia di qualcuno e quando si e' sentito male e' stato lasciato solo. La tempestivita' dell'intervento di soccorso di medici e infermieri inviati dalla centrale unica dell'emergenza ha per fortuna evitato il peggio.