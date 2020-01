Brescia, incendio: dodici famiglie evacuate

Dodici famiglie di Brescia sono state evacuate da casa a causa dell’incendio che all’alba ha devastato le cantine dello stabile in cui vivevano. Gli investigatori dovranno accertare se nella cantina andata a fuoco dormisse un senza tetto. Sul posto i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Sono sette gli intossicati di cui tre bimbi trasferiti per accertamenti in ospedale.