Brescia, infermiere gioca coi videogame e non risponde alle chiamate - VIDEO

Chiari (Brescia): infermiere non risponde al telefono perché impegnato coi videogame

Troppo concentrato sul videogioco per poter rispondere alle chiamate d'emergenza. Un infermiere del Pronto soccorso dell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari, in provincia di Brescia, è stato incastrato da un video diffuso in rete e pubblicato dal Giornale di Brescia.

Le immagini ritraggono l'uomo alle prese col videogioco, mentre il telefono squilla. Lui in un primo momento lo ignora, poi addirittura rifiuta la chiamata e continua a giocare. Il tutto è accaduto nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 ottobre. Testimoni hanno raccontato che l'uomo è rimasto un'ora davanti allo schermo. "Un atteggiamento gravissimo - ha commentato Mauro Borelli, direttore generale dell'Asst Franciacorta - Io e il dirigente del Pronto soccorso avvieremo subito un'indagine interna per capire".

Clicca qui per guardare il video (fonte Giornale di Brescia)