Brescia-Iseo-Edolo-Isernia, 13,38 milioni per il potenziamento

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - E' stata firmata la convenzione per il potenziamento ferroviario della linea Brescia-Iseo-Edolo, finanziato da Regione Lombardia con uno stanziamento di 13,38 milioni di euro ai quali si aggiungono 1,1 milioni già stanziati sempre dalla Regione con il Contratto di Programma, per un totale di opere pari a 14,485 milioni di euro. "I lavori previsti - ha spiegato l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi - sono finalizzati ad efficientare ulteriormente l'offerta di trasporto sulla Brescia-Iseo-Edolo, garantendo un servizio ferroviario diretto regionale (RE) con cadenzamento orario (ovvero un treno ogni ora) e un servizio ferroviario suburbano (S) con cadenzamento semiorario (ovvero un treno ogni 30 minuti)". "Gli interventi di adeguamento degli impianti ferroviari - ha proseguito Terzi - riguardano le fermate di Castegnato, Borgonato e Bornato. I lavori includono la realizzazione di sottopassi per l'attraversamento in sicurezza dei binari in stazione e la razionalizzazione dell'area di interscambio a Passirano. Il progetto di potenziamento infrastrutturale della BIE prevede anche la realizzazione della nuova fermata di Brescia Violino". Il cronoprogramma prevede che i lavori si concludano nel corso del 2021. "Oltre ai 14,485 milioni di euro per il potenziamento ferroviario - ha concluso Terzi – abbiamo recentemente stanziato 4,63 milioni per l'installazione di telecamere a circuito chiuso nei passaggi a livello, 9,27 milioni per la sostituzione dell'attuale sistema di sicurezza, nonché 1,4 milioni di euro quale quota di compartecipazione della Regione per gli interventi riguardanti la stazione di Borgo San Giovanni nel Comune di Brescia. La Brescia-Iseo-Edolo è una linea strategica sulla quale investiamo risorse cospicue: per garantire l'efficienza delle reti afferenti alla Regione, e gestite da Fn, il nostro impegno è costante".