Brescia, Lega pronta allo strappo con FI: "Senza candidato unico, noi da soli"

Brescia

Elezioni comunali a Brescia, la Lega avvisa Forza Italia: "Pronti ad andare da soli"



Elezioni comunali a Brescia, la Lega non nasconde la propria impazienza nei confronti degli alleati di Forza Italia, giungendo a mettere in conto la possibilità di correre da sola. E' quanto lascia intendere la nota del consigliere regionale Fabio Rolfi e dell'assessore regionale Simona Bordonali, che hanno commentato: "Se non si partorira' un candidato unico e comune la Lega a Brescia e' disponibile anche a correre da sola". Forza Italia ha messo sinora sul tavolo due nomi, che non paiono tuttavia aver incontrato l'entusiasmo del Carroccio: Enrico Agabiti Rosei, medico bresciano in pensione, 70 anni, ex direttore della Divisione di Medicina 2 e del Dipartimento di Medicina, ed Enrico Zampedri, direttore del Policlinico Gemelli di Roma, nonche' membro della Commissione vaticana. "Lavoriamo per un centrodestra unito. Basta con le candidature non condivise e annunciate attraverso i giornali", hanno commentato Rolfi e Bordonali lanciando la sfida all'attuale sindaco Emilio Del Bono, che si ricandida.