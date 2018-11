Brescia, legionella all'impianto idrico: in quarantena caserma dei pompieri

Legionella in impianto: comando vigili Fuoco in "quarantena"

Legionella nel sistema idraulico della caserma dei vigili del fuoco di Brescia. Sono iniziate questa mattina alle 6 i lavori di sanificazione dopo che nell'impianto di condizionamento dell'edificio e' stata riscontrata la presenza del batterio della Legionella.

"Il problema e' emerso durante una normale attivita' di controllo prevista dal Codice della salute e della sicurezza sul lavoro", spiega al Giornale di Brescia il comandante provinciale Agatino Carrolo. Secondo i tecnici ci vorranno quindici giorni per eliminare il batterio, mentre nel frattempo i pompieri non potranno usare l'acqua per bere o lavarsi. Per questa ragione da Milano sono stati fatti arrivare dei container.