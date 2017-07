Brescia: licenziato, si suicida in azienda: trovato impiccato dai colleghi



Un quarantenne bresciano si è tolto la vita all'interno dell'azienda che pochi giorni fa lo aveva licenziato. Secondo quanto srive ilmessaggero.it l'uomo avrebbe dovuto lasciare il lavoro a fine luglio, anche se secondo anche se non è ancora detto che il gesto tragico sia stato motivato dalla perdita del lavoro.



Secondo un biglietto ritrovato alla base del suicidio ci sarebbe la crisi con la moglie. Era padre di due figli, un maschio di 16 anni e una bambina di otto. È accaduto a Villanuova sul Clisi, in provincia di Brescia.