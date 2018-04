Brescia, mamma investe e uccide figlio di quattro anni

Brescia, un bambino di quattro anni è morto dopo essere stato inavvertitamente investito dalla madre che stava facendo retromarcia con il proprio suv. Una tragedia avvenuta nel pomeriggio di giovedì in via Ronchi San Francesco Di Paola: rianimato sul posto, il piccolo è stato trasferito agli Spedali civili ma le sue condizioni sono apparse disperate. E' morto in serata.