Un marocchino con problemi psichiatrici ha accoltellato a morte una volontaria 25enne nel Bresciano

Omicidio ad Iseo, in provincia di Brescia. Stando alle prime ricostruzioni, un marocchino avrebbe ucciso per futili motivi una volontaria 25enne all'interno di una struttura protetta. Indagano i carabinieri. L'uomo avrebbe problemi psichiatrici e per questo era in cura all'interno della struttura in Cascina Clarabella, gestita da una cooperativa di inserimento lavorativo.