MORTA DI MENINGITE A BRESCIA UNA BIMBA DI 5 ANNI

Ricoverata da un paio di giorni per meningite, una bimba di cinque anni e' morta ieri all'Ospedale civile di Brescia. La bimba era di Inzino, frazione di Gardone Val Trompia, dove frequentava la scuola materna. Non e' stata prevista alcuna profilassi per i familiari e i compagni dell'asilo perche' il tipo di meningite diagnosticato, causato dal pneumococco, non e' contagioso.