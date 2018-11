Brescia, morto operaio schiacciato da una lastra di marmo

E' morto nel pomeriggio al Civile di Brescia l'operaio di 40 anni rimasto schiacciato questa mattina da una lastra di marmo che stava spostando con una gru. L'infortunio mortale sul lavoro e' avvenuto in un'azienda di Rezzato (Brescia), la Eredi Martinelli Marmi. Sono stati i colleghi a chiamare i soccorsi. Le condizioni dell'uomo erano apparse fin da subito disperate. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore stava movimentando con una gru delle lastre di marmo quando per cause in corso di accertamento e' stato travolto e schiacciato. Immediata la chiamata ai soccorsi che sono intervenuti, insieme ad una squadra di vigili del fuoco e ai carabinieri di Rezzato. Una corsa che non gli ha salvato la vita.