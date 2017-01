Brescia, rapina in villa: 35enne preso a bastonate: è in fin di vita



Un uomo e' rimasto gravemente ferito dopo essere stato aggredito dai banditi entrati nella sua casa per una rapina a Ghedi nel Bresciano.



Francesco Scalvini, questo il nome della vittima, e' stato colpito alla testa e ora e' ricoverato, riportano le testate locali, in prognosi riservata all'ospedale di Brescia. Secondo quanto ricostruito i rapinatori sono entrati nell'abitazione ma sono stati sorpresi da Scalvini che si trovava col padre e lo zio: e' intervenuto per fermare i malviventi che hanno pero' reagito ferendo, probabilmente con una spranga, la vittima e sono fuggiti.

Commenta così l'episodio il segretario della Lega Paolo Grimoldi: "Fatti gravissimi come la rapina da 'Arancia meccanica' avvenuta questa notte in una villa del bresciano, a Ghedi, a prescindere della nazionalità dei malviventi, sono inaccettabili. Questo giovane in fin di vita e i suoi familiari feriti gravano sulle coscienze di chi, in questi anni, avendo responsabilità di Governo a Roma o al ministero degli Interno, ha volutamente scelto di tagliare drasticamente fondi al comparto sicurezza, alle nostre forze dell'ordine e agli enti locali, che in molti casi non hanno fondi per potenziare l'illuminazione pubblica, posizionare telecamere che servono da deterrente o per garantire il servizio notturno della Polizia Municipale. Ecco le drammatiche conseguenze, sui territori, dei continui taglia decisi da Roma".