Brescia, sparò al ladro: pena più alta che al malvivente

Brescia, sparò al ladro: due anni e quattro mesi



Al ladro due anni e quattro mesi, a chi aveva cercato di fermarlo sparando dalla finestra due anni e otto mesi. Fa discutere la sentenza inflitta a Giuseppe Chiarini, 40enne di Calcinatello, Brescia, che ha patteggiato la pena per aver ferito il 20enne romeno Cristian Filimon, che stava caricando su un furgone con altri connazionali la cassaforte appena rubata da un bancomat fatto saltare. Svegliato di soprassalto dall'esplosione, Charini ha fatto fuoco ed è stato poi accusato di tentato omicidio. La sua vicenda è stata riportata dal "Giornale di Brescia" con il quale Chiarini ha commentato: "Ora rischio anche di dover risarcire quel ladro che ho ferito perché se dirà che non potrà più lavorare lo dovrò mantenere per tutta la vita".

Grimoldi (Lega): "In un Paese normale, sarebbe un eroe..."



Sulla vicenda dà un severo giudizio Paolo Grimoldi, segretario lombardo della Lega Nord: "In un Paese normale il cittadino che nel bresciano ha sparato ad un gruppo di delinquenti che avevano fatto saltare un bancomat verrebbe premiato, qui invece si prende una condanna più pesante di quella dei rapinatori e dovrà pure risarcirli. Siamo all'assurdo, ecco le conseguenze delle belle politiche boldriniane per cui i rapinatori diventano vittime e gli onesti cittadini passano per delinquenti..."