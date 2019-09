Brescia su Google, gli abitanti diventano "suini". FOTO

Brescia su Google, gli abitanti diventano "suini"

Lo scherzo on line non e' piaciuto ai bresciani che da questa mattina, per Google, sul web sono diventati "suini". Digitando Brescia nella barra di ricerca Google e una volta caricata la pagina con alcune informazioni sulla citta' sintetizzate in una scheda il risultato non lascia dubbi. "Brescia e' un comune italiano di 198.646 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Lombardia. E' il secondo comune della regione per popolazione, dopo Milano" si legge prima di passare alle informazioni meteo. In basso il nome degli abitanti che qualcuno si e' divertito a modificare in "suini".