Brescia, tre neonati morti in ospedale: indagine ministeriale

Avviata una indagine ministeriale con l'invio dei carabinieri del Nas agli Spedali Civili di Brescia per fare chiarezza sulla morte, in tempi diversi ma ravvicinati, di tre neonati. Lo ha disposto il ministro della Salute Giulia Grillo, esprimendo al tempo stesso cordoglio per la morte dei tre bimbi.

"E' necessario fare chiarezza per capire se ci sia correlazione tra i diversi casi. Proprio per questo sto inviando gli ispettori del ministero per andare a fondo della questione", spiega il ministro. I carabinieri del Nas sono gia' sul posto per verificare la situazione e nei prossimi giorni ci sara' un'ispezione ministeriale. "Dobbiamo capire - dice il ministro in una breve nota stampa - cosa ha portato alla morte di questi piccolissimi pazienti in pochi giorni. Lo dobbiamo a questi bambini che non hanno fatto in tempo ad affacciarsi alla vita, ai loro familiari che abbraccio in questo momento di dolore, e anche a chi lavora con impegno e serieta' ogni giorno in una struttura eccellente com'e' l'ospedale bresciano".

Gallera: "Commissione d'inchiesta regionale"

"Abbiamo dato mandato all'ATS Brescia di disporre una commissione d'inchiesta regionale al fine di avviare tutti i controlli necessari per accertare le cause dei tre decessi". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera , esprimendo il cordoglio dell'intera Giunta regionale alle famiglie dei tre piccoli deceduti nei giorni scorsi agli Spedali Civili di Brescia.

"Anche la direzione strategica dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia - ha spiegato Gallera - ha avviato i controlli interni per fare chiarezza sui decessi. Da questi primi controlli e' emerso che i quadri clinici rimandano a condizioni di malattia differenti e non appaiono correlati. In particolare, si esclude che le circostanze siano da ricondurre ad un focolaio infettivo epidemico". E' stato inoltre dato immediatamente mandato all'ATS Brescia - ha concluso l'assessore - di attivare una Commissione d'inchiesta regionale al fine di avviare i controlli sulle procedure messe in atto. Il nuovo direttore generale di ATS Brescia, Claudio Sileo, si trova gia' nel capoluogo per una prima riunione, mentre domani avviera' i lavori della Commissione di cui fara' parte un patologo neonatale. La commissione sara' coordinata dal direttore sociosanitario di ATS, la dottoressa Annamaria Indelicato.

La madre del neonato: "Non accuso nessuno ma voglia la verità"

Una lettera accorata per chiedere di far luce sul perche' il suo bambino sia morto in un reparto di ospedale poco dopo la nascita. Cosi' Denise Malvicini, mamma del piccolo Marco, in una lettera inviata al quotidiano Bresciaoggi: "Marco - scrive - e' nato alla 30ma settimana con cesareo perche' io avevo la pressione alta, da lì iniziamo la nostra esperienza in terapia intensiva neonatale agli Spedali Civili di Brescia. Marco subisce un pneumotorace dal quale piano piano ne usciamo. Inizia a mangiare e crescere, da 1050 gr arriviamo a 1500 gr, iniziamo a poterlo tenere un po in braccio e a toglierlo quindi dalla termoculla. Iniziamo a fare la marsupio terapia ed io sono al settimo cielo, il 29 dicembre ci dicono che non possiamo fare la terapia perche' dagli esami pare che abbia in corso un infiammazione. La mattina dopo 30 mi chiamano e mi dicono che il bambino e' peggiorato e han dovuto intubarlo a causa di uno shock septico, quando arrivo in ospedale noto che nella stanza manca la culla di una bimba e scopro poco dopo che la piccola e' morta durante la notte". Poi la situazione precipita ancora di piu'.

Continua la madre: "Mi dicono che Marco ha preso un batterio, non si sa quale e parlano di sepsi, fatto sta che da quel giorno e' il declino, Marco non respira piu' autonomamente, non fa pipi' ed iniziano ma serie di terapie che pero' non portano a grandi risultati. Ed oggi 5 gennaio poco dopo le 18 il suo cuore ha ceduto . Ieri suo vicino di letto e' morto x motivi ignoti. Ora 3 bimbi deceduti in meno di una settimana i cui 2 con infezione batterica sicura e' strano, soprattutto in un reparto che gia' la estate era stato chiuso x il diffondersi di un batterio septico che provoco' 3 decessi e 10 contagi. Non accuso nessuno di negligenza, ma voglio sapere cosa e' accaduto, visto che ho esposto anche al primario dei dubbi sulla sterilita' e su alcune cose secondo me poco adeguate in un reparto simile. Mio figlio non c'e' piu' ma altri bambini potrebbero star male".