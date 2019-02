Brescia, uccise la moglie con decine di coltellate: arrestato in Tunisia

E' stato arrestato dalla polizia tunisina Chaanbi Mootaz, ricercato dall'autorita' giudiziaria di Brescia perche' ritenuto l'autore dell'omicidio della moglie Daniela Bani avvenuto a Palazzolo sull'Oglio (BS) nel settembre del 2014. La donna era stata ammazzata con decine di coltellate e l'assassino era scappato nel paese natale per evitare il carcere. La coppia aveva due figli piccoli, che ora sono in Italia con i nonni materni. Proprio la madre della vittima, Giuseppina, poche settimane fa, aveva rivolto un appello pubblico al ministro Matteo Salvini affinche' si interessasse della vicenda. E il titolare del Viminale aveva subito risposto, chiedendo informazioni a Tunisi. Nelle ultime ore la situazione si e' sbloccata con l'arresto.

"L'operazione di polizia - ha commentato con soddisfazione Salvini - non restituira' Daniela, ma ci fa sperare che sia fatta finalmente giustizia. Ringrazio i nostri investigatori e le autorita' di Tunisi, che si sono confermate collaborative e di parola. Mando un abbraccio affettuoso alla signora Giuseppina e ai due nipotini".

Aggiunge Paolo Grimoldi, deputato della Lega: "L'arresto è importante quanto quello di Cesare Battisti e dimostra che la giustizia da noi sta riprendendo a funzionare.Non si può non evidenziare che questa sia una vittoria politica del Governo del cambiamento e soprattutto del ministro Salvini, che si è impegnato in prima persona per sensibilizzare le autorità tunisine sul caso Mootaz.Che per oltre quattro anni, grazie al lassismo del precedente Governo del PD, era rimasto libero e impunito.Con Salvini al Governo la musica è cambiata per assassini e latitanti. Adesso la Tunisia ci rimandi anche questo assassino".