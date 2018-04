Brescia, undici intossicati in Val Camonica. Stanno tutti bene

Undici intossicati in Val Camonica. Stanno tutti bene

Undici persone tra cui 4 bimbi, in vacanza in occasione del ponte festivo, sono stati intossicati dal monossido di carbonio in una casa in Alta Val Camonica, frazione Cane' di Vione, provincia di Brescia. Nessuno di essi risulta pero' in condizioni preoccupanti. L'allarme e' scattato ieri sera intorno alle 21; sul posto sono intervenute ambulanze e vigili del fuoco. Tra i ricoverati, negli ospedali di Sondalo, Brescia ed Esine, anche tre soccorritori che hanno respirato troppo a lungo l'aria nei locali saturi di gas. All'esame sanitario sono risultati tutti in codice verde.