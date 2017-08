Brexit, ecco le diciotto "avversarie" di Milano per ospitare l'Ema

Ema, l'Agenzia Europea del Farmaco

Sono 19 le citta' che hanno presentato la candidatura per accogliere l'Ema, Agenzia europea per i medicinali, che deve lasciare Londra per effetto della Brexit, entro la scadenza fissata alla mezzanotte. Tra queste c'e' anche Milano. La lista ufficiale e' stata comunicata dal Consiglio Ue. Per l'Eba, l'Agenzia bancaria europea, le candidature sono invece 8.

Le concorrenti di Milano per l'Ema sono Amsterdam, Atene, Barcellona, Bonn, Bratislava, Bucarest, Copenaghen, Dublino, Helsinki, Lilla, Porto, Sofia, Stoccolma, Malta, Vienna, Varsavia e Zagabria. Le candidate ad ospitare l'altra agenzia in trasferimento da Londra, la bancaria Eba, sono invece Bruxelles, Dublino, Francoforte, Parigi, Praga, Lussemburgo, Vienna e Varsavia.

Ora che è ufficiale la lista completa delle citta' candidate, comincera' la loro valutazione, che durera' un paio di mesi, da parte della Commissione. Successivamente, sara' il consiglio dei 27 paesi Ue a votare e la decisione finale e' prevista per il 20 novembre.