Brexit, Ema a Milano: la Commissione europea valuta le candidature

Ema, l'Agenzia Europea del Farmaco

I paesi che intendono ospitare le sedi delle due agenzie Ue che dovranno lasciare Londra per effetto della Brexit hanno tempo fino a stanotte per candidarsi. Si tratta dell'Eba, l'agenzia bancaria europea, 159 dipendenti e un ruolo importante nell'attivita' di regolamentazione finanziaria, e dell'Ema, l'agenzia per i medicinali, 890 dipendenti e oltre 3.600 esperti ospitati ogni anno per riunioni scientifiche. Sono entrambe guidate da italiani: Andrea Enria e' il presidente dell'Eba e Guido Rasi e' il direttore esecutivo di Ema. Domani, fa sapere il Consiglio Ue, sara' diffusa la lista completa delle citta' candidate, e da domani comincera' la loro valutazione, che durera' un paio di mesi, da parte della Commissione. Successivamente, sara' il consiglio dei 27 paesi Ue a votare e la decisione finale e' prevista per il 20 novembre. Diversi paesi sono gia' usciti allo scoperto, candidandosi per una o per tutte e due le agenzie: per quanto riguarda l'Ema, in particolare, le possibili sedi sono oltre una ventina (fra le quali Milano) mentre meno di dieci sono le citta' che si sono candidate ad ospitare l'Eba. L'ultima in ordine di tempo e' Lussemburgo, che ha oggi offerto una sede senza costi di affitto nel quartiere europeo della capitale del Granducato, gia' sede di uffici istituzionali, di Eurostat, dell'Esm e della Corte europea di Giustizia.