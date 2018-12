Brexit, Milano candidata per Tribunale dei Brevetti: 'siamo pronti'



Milano è pronta per ospitare il Tribunale dei Brevetti al posto di Londra, se la Brexit fara' il suo corso. A dirlo a gran voce, nell'aula magna del Palazzo di Giustizia, sono magistrati, avvocati e politici. Sarebbe gia' pronta anche la sede, annunciano, individuata nella nuova palazzina di via San Barnaba, "piu' grande di quella di Londra", che gia' ora ospita la giustizia civile. La questione si e' posta con la Brexit e la considerazione, promossa gia' mesi fa dall'Ordine degli Avvocati, che "non ha senso che una delle tre sedi principali del Tribunale, con l'entrata in vigore del nuovo sistema di brevetti unitario, resti a Londra". Sarebbe importante per l'immagine del Paese soprattutto in questo contesto storico - spiega la Presidente del Tribunale Marina Tavassi - perche' ci porterebbe in una posizione di preminenza a livello europeo. Ci sarebbe vantaggio anche sotto il profilo economico, si parla di molte centinaia di milioni di euro di indotto annuo".



Concorda il Presidente della Regione Attilio Fontana: "Milano e la Lombardia rappresentano il territorio migliore per la sede del Tribunale Unificato dei Brevetti". Il capoluogo lombardo, ha precisato il presidente dell'Ordine degli Avvocati Remo Danovi, "rappresenta il quarto paese europea per numero di brevetti depositati e la sede principale (Parigi) e le due divisioni (Londra e Monaco) sono state scelte proprio in base al maggior numero di brevetti depositati. E' percio' naturale preparare la strada perche' Milano sia la sede di una divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, al posto di Londra".