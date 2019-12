Brexit, Sala: "Ci saranno dei ritorni a Milano. Le imprese avranno problemi"

A margine dell'inaugurazione della nuova sede milanese di Fastweb, il sindaco Beppe Sala ha risposto così a chi gli chiedeva se la Brexit sia un'opportunità per Milano: "Non direi una opportunità in senso stretto. anche se ritengo che un po’ di ritorni in più ci saranno. Bisogna capire cosa succederà, ho l’impressione che Boris Johnson abbia fatto la faccia cattiva adesso e poi tirerà fuori un atteggiamento più moderato. Però sarà tutto un po’ più difficile. Noi stiamo già vedendo un po’ di ritorni, ovviamente il confronto è Milano-Londra. Qualcosa in più ci potrà essere però come giudizio generale non mi pare una cosa positiva e anche per le nostre aziende qualche problema lo creerà". Alla domanda se oggi Milano sia la città italiana che può 'prendere' di più a Londra dopo la Brexit, ha invece risposto "Penso di sì, perché chi sta a Londra oggi ha scelto una città internazionale".