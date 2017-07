Brianza, incidente per il cantante Paul Young

Incidente atuomobilistico in Brianza per il cantante inglese Paul Young, in Italia per trascorrere le vacanze. Il 61enne di Luton, autore di successi come "Every time you go away", qualche giorno fa si trovava a Paina di Giussano, una piccola frazione in provincia di Monza e Brianza, a bordo di una Panda presa a noleggio all'aeroporto di Linate.

All'altezza di un incrocio, in via Mantova, la sua auto si è scontrata con un'altra vettura, e ha poi provocato una carambola nella quale è rimasta coinvolta anche una terza auto. Nessuno è rimasto ferito in modo grave