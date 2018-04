Brianza, spara alla moglie per strada poi si costituisce: donna muore

Brianza, spara alla moglie per strada poi si costituisce: morta



Colpi di pistola che hanno raggiunto direttamente il cuore: cosi' e' morta Valeria Bufo, la donna 56enne che intorno alle 13 di giovedì e' stata uccisa in strada a Bovisio Masciago, nel Monzese. Il pronto soccorso e' stato chiamato dai passanti alle 13.03 per l'intervento in una via centrale del comune: la donna era gia' incosciente al momento del soccorso, e si trovava nella sua auto dal lato guidatore con il corpo rivolto verso l'alto.



Quando sono arrivati i sanitari del 118 la donna, impiegata in una ditta della zona, era gia' in arresto cardiaco. I paramedici le hanno riscontrato fori di proiettile al torace, allo sterno, al gomito e alle dita, derivanti dalla raffica di proiettili che il marito, il 57 enne Giorgio Truzzi, le aveva scaricato addosso. Una vera esecuzione: l'uomo ha seguito la donna a bordo della propria auto. Giunti all'incrocio, è sceso dalla vettura, ha aperto la portiera dell'auto della moglie e ha fatto fuoco. Mentre la donna, agonizzante, veniva soccorsa dai passanti, lui è risalito in auto ed è andato a costituirsi alla caserma dei carabinieri di Seveso. Valeria e' stata portata in pronto soccorso all'ospedale San Gerardo di Monza intorno alle 14 dove d'urgenza le e' stata praticata una toracotomia e un massaggio cardiaco interno: il suo cuore pero' era gia' lacerato gravemente nell'atrio e nel ventricolo destri. Quindi e' deceduta.



La donna uccisa con un revolver



Un revolver di grosso calibro irregolarmente detenuto: e' l'arma usata da Truzzi per freddare la ex moglie. L'arma non e' ancora stata trovata ma i carabinieri hanno accertato che l'uomo non aveva alcuna licenza di porto d'armi. Le ha scaricato cinque colpi diretti al torace per ucciderla senza darle scampo, proprio mentre lei stava andando a prendere la figlia minore alla stazione. Con tutta probabilita' l'ha seguita con l'intenzione di portare a termine il suo piano.



Il movente sarebbe la recente separazione della coppia avvenuta non piu' di due settimane fa. Non risultano ai carabinieri denunce della donna per precedenti episodi di violenza. Ora Truzzi e' ancora nella camera di sicurezza della caserma di Desio dove e' rimasto in stato di arresto con l'accusa di omicidio volontario. Il caso e' coordinato dalla pm di Monza Stefania di Tullio.