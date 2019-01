Incendio in palazzina in viale Molise. 31 persone evacuate

Poco dopo le 2 di notte è scoppiato un incendio nelle cantine di una palazzina in viale Molise 5, a Milano.

Lo stabile è stato prontamente evacuato mettendo così in salvo 31 persone. Un vigile del fuoco durante le operazioni di spegnimento, ha riportato una distorsione muscolare e delle lievi ferite.

A causa del fumo denso che e' salito in tutti i piani attraverso la tromba delle scale dello stabile è stato necessario evacuare l'edificio. Alcune delle persone evacuate sono state portate per accertamenti in ospedale, nessuna però risulta in gravi condizioni.